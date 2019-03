Facebook

Karten waren schon lange vor der Partie nicht mehr zu bekommen und so war alles für eine Eishockeyfest angerichtet, als die Graz 99ers den Erzrivalen KAC in der Pick-Round auf das Eis gebeten haben. Die Euphorie war bei den Grazern allerdings gebremst. Nicht nur wegen der jüngsten zwei Niederlagen gegen die Vienna Capitals. Gleich vier Stammspieler fehlten den Grazern. Keeper Robin Rahm war krank (Fieber) und Zintis Zusevics laboriert an einer Knieverletzung. Dazu kamen noch die beiden DOPS-Sperren für Oliver Setzinger (1 Spiel) und Colton Yellow Horn. Im Kasten der Grazer stand somit erstmals der Schwede Simon Rönning mit gerade einmal 19 Jahren. Sein Ersatzmann Felix Nußbacher ist gleich alt. 18 Leute hatte Graz-Trainer Doug Mason auf dem Line-Up, sein Gegenüber Petri Matikanen hatte unterdessen vier komplette Linien zur Verfügung. Auch Adam Comrie war mit von der Partie - den Schuss ins Gesicht (Training) steckte er weg. Die Rotjacken brauchten Zählbares, um den Grazer in der Tabelle noch auf den Leib rücken zu können. Sieben Punkte betrug der Rückstand der Rotjacken auf die 99ers vor dem siebenten Spiel der Platzierungsrunde.

1. Drittel

Wie wohl beiden Teams zu Beginn nicht die Raketen zündeten, entwickelte sich rasch eine gefällige Partie, die allerdings keine wirklichen Großchancen hervorbrachte. Rönning war eben so wie Lars Haugen auf der anderen Seite bereit. Leichte Unsicherheiten konnten nicht ausgenutzt werden. Der KAC versuchte es oft mit dem langen, schnellen Pass aus der eigenen Zone, die hoch stehende Verteidigung auszuhebeln: Beruhigen und dann mit Tempo ins Angriffsdrittel. Den Grazern gelang es - wohl auch wegen der fehlenden Leistungsträger - das brandgefährliche Stellungsspiel aufzuziehen.

Erstmals besonders heiß wurde es in der 15. Minute. Nach zwei dicken Chancen für die Rotjacken musste Robin Weihager auf die Strafbank. Besondere Gefahr ging in der jüngsten Vergangenheit vom KAC-Powerplay nicht aus. So auch dieses Mal und es war die 27. erfolglose Überzahl in Serie für die Klagenfurter.

Gut zwei Minuten vor der ersten Pause zeigte Rönning ganz groß auf: Marco Richter bediente Stefan Geier vor dem Tor der Grazer ideal, doch der scheitert am Schweden. Im Gegenzug hatte dann Ty Loney die größte Chance für die Grazer im ersten Durchgang nach einem Abwehrfehler.

2. Drittel

Durchgang zwei begann mit einer Strafe für den KAC – Andrew Kozek musste vom Eis. Erstmals Powerplay für Graz. Durch das Fehlen von Setzinger und Yellow Horn musste Mason da reagieren. Block 1: Karl Johansson, Matt Caito, Curtis Hamilton, Loney und Dwight King. Auch diese Formation war wirklich gefährlich, doch Haugen hielt die Null fest.

Dann ging Mitch Wahl alleine auf Rönning zu. Er entschied sich für einen Hammer – der Schwede war rechtzeitig unten. Graz-Spieler Kevin Moderer gelang ein klarer Sieg nach Punkten gegen Nicholas Petersen im Faustkampf. Beide mussten zum Nachdenken für fünf Minuten in die Kühlbox.

Diese Phase gehörte klar den Grazern und der Druck wurde in der 29. Minute mit dem zweiten Powerplay belohnt (Philipp Kreuzer – Haken). Mason ließ den zweiten Block auf das Eis: Weihager, Matt Garbowsky, Ken Ograjensek, Daniel Oberkofler, Travis Oleksuk. Trotz feinem Powerplays hatte die größte Chance Matt Neal für den KAC. Er traf nur die Stange nach einem Gegenstoß.

Der KAC fand nach der Strafe wieder besser in die Spur. Das Spiel hatte ordentlich Fahrt aufgenommen. Ein Stockschlag von Johansson brachten den Rotjacken dann abermals einen nummerische Überlegenheit. 28 Mal ohne Tor – diese Serie ist niederschmetternd. Graz fehlte ein wenig der Plan in der Offensive. Der Aufbau aus der eigenen Hälfte wollte nicht wie gewohnt gelingen.

Aufgrund des 0:0 nach zwei Dritteln kann man einen extrem spannenden Schlussabschnitt erwarten.