Der KAC hat sich zwei Punkte in Graz geholt. Mit Glück schafften es die Rotjacken im Spitzenspiel der Liga in die Overtime und dort traf Kozek 49 Sekunden vor Schluss.

Lars Haugen hielt den KAC im Spiel © GEPA pictures

Karten waren schon lange vor der Partie nicht mehr zu bekommen und so war alles für eine Eishockeyfest angerichtet, als die Graz 99ers den Erzrivalen KAC in der Pick-Round auf das Eis gebeten haben. Die Euphorie war bei den Grazern allerdings gebremst. Nicht nur wegen der jüngsten zwei Niederlagen gegen die Vienna Capitals. Gleich vier Stammspieler fehlten den Grazern. Keeper Robin Rahm war krank (Fieber) und Zintis Zusevics laboriert an einer Knieverletzung. Dazu kamen noch die beiden DOPS-Sperren für Oliver Setzinger (1 Spiel) und Colton Yellow Horn. Im Kasten der Grazer stand somit erstmals der Schwede Simon Rönning mit gerade einmal 19 Jahren. Sein Ersatzmann Felix Nußbacher ist gleich alt. 18 Leute hatte Graz-Trainer Doug Mason auf dem Line-Up, sein Gegenüber Petri Matikanen hatte unterdessen vier komplette Linien zur Verfügung. Auch Adam Comrie war mit von der Partie - den Schuss ins Gesicht (Training) steckte er weg. Die Rotjacken brauchten Zählbares, um den Grazer in der Tabelle noch auf den Leib rücken zu können. Sieben Punkte betrug der Rückstand der Rotjacken auf die 99ers vor dem siebenten Spiel der Platzierungsrunde. Nun sind es nur noch sechs und drei Partien stehen noch aus.