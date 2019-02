Facebook

Ein Foto mag nur eine Momentaufnahme sein. Nicht beim KAC. Das offizielle Teamposter hat stets auch einen gewichtigen Teil der Vereinskultur widergespiegelt. Vor einigen Jahren wurde die erste Reihe noch zur Selbst-Inszenierung von Funktionären verwendet. Mittlerweile werden darauf einzig und allein die Spieler präsentiert. Der Sport steht im Vordergrund, nicht die Anzugträger. Selbst die Trainer fehlen. „Alles dreht sich um das Team“, betont KAC-Trainer Petri Matikainen, der bei den Eiseinheiten für auffällig gute Stimmung sorgt. Sein Assistent Jarno Mensonen ergänzt: „Sie sind stark zusammengewachsen, kümmern sich gegenseitig umeinander und haben sich zu einer Einheit verschworen.“



Er sieht das aus zwei Blickwinkeln: hinsichtlich Klima in der Kabine sowie taktischer Komponenten auf dem Eis. „Allein, wie wir das Spiel jetzt lesen – hier sind gewaltige Fortschritte passiert. Alle ziehen an einem Strang.“ Immer wieder spricht das Trainergespann von einem Prozess, den es zu absolvieren gäbe. Inwiefern dafür ein erster Saisonsieg (nach vier Niederlagen) gegen den heutigen Gegner Graz 99ers wichtig sei? Matikainen: „Gar nicht. Resultate sind derzeit das falsche Thema. Natürlich hätten wir gegen sie besser spielen können. Aber was bringt es, jetzt gegen sie zu gewinnen? Alles ist bei uns derzeit auf das Play-off ausgerichtet.“



Für Strategen Mensonen zählt jetzt nur blindes Verständnis auf dem Eis. „Früher oder später werden wir auch die Grazer schlagen“, merkt er mit einem Augenzwinkern an. Generell wirken die KAC-Trainer ziemlich gelassen. Druck haben sie während der gesamten Saison nicht verspürt und zogen ihr Ding durch. Außerdem: „Druck ist ungesund. Beim Schlafen, beim Essen oder anderen natürlichen Bedürfnissen“, meint Matikainen schelmisch.



Apropos Graz: Neben Oliver Setzinger wurden Colton Yellow-Horn, Thomas Höneckl, Lukas Kainz, Erik Kirchschläger, Kevin Moderer, Zintis Zusevics, Travis Oleksuk und Robin Weihager verlängert. Große Nachfrage herrscht um Stürmer Dwight King sowie um Torjäger Ty Loney, der neben Prag und aus der DEL auch von Wien ein Angebot vorliegen haben soll.

Im heutigen Erscheinungsbild des KAC wird Adam Comrie fehlen. Matt Neal hat bereits voll traininert, ist aber fraglich.