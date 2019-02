Der KAC musste sich gegen die Vienna Capitals geschlagen geben. Wien zeigte sich einfach bissiger, wollte den Sieg mehr. Comrie fehlte an allen Ecken und Enden in dieser körperbetonten Partie.

Abrupt gebremst. Der KAC und Verteidiger Steven Strong mussten einiges in Wien einstecken © GEPA pictures

Es war nicht der Abend des KAC. Mit einem 4:1 behielten dieses Mal die Vienna Capitals, die einfach den Sieg mehr wollten, die Oberhand. In Kagran wurden die Rotjacken gleich unsanft begrüßt. Harte Checks und aggressives Verhalten der Wiener in den Zweikämpfen zeigten beim KAC schnell Wirkung. Auch wenn die Klagenfurter mit guten Chancen in die Partie gestartet sind. Johannes Bischofberger im Alleingang (2.) und Thomas Koch im Powerplay (5.) scheiterten knapp. Und später auch Thomas Hundertpfund (15.). Die Capitals versuchten die Rotjacken-Verteidiger früh unter Druck zu setzen und agierten mit zwei Mann tief im Forecheck. Und gleich im ersten Powerplay schlugen sie eiskalt zu. Olden mit dem flachen Schuss auf KAC-Keeper David Madleners Beinschonern, den Rebound verwertete Riley Holzapfel eiskalt.

