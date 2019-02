Der Wahl-Klagenfurter Ingo Loibnegger (48) hat in Österreich eine Marktlücke entdeckt. Als KAC-Equipment Manager weckt er mit seiner Methode, Eishockey-Kufen zu schleifen Interesse in ganz Europa.

KAC-Equipment Manager Ingo Loibnegger © GEPA pictures

Ein Trend lässt sich manchmal auf eine einzige Person zurückführen. Als Jamie Lundmark 2012 nach Klagenfurt gekommen ist, sorgte er in der Kabine sowie dem damaligen, legendären Zeugwart Karl Klemen für Aufsehen. Seine Kufen wiesen auf der Gleitfläche einen kleinen Kanal auf. So etwas hatte in der EBEL niemand zuvor gesehen. Diese Kufenart lief unter dem Namen "Ramonedge", sie wurde aus besonders harten finnischen Stahl hergestellt und musste zum Schleifen nach Finnland geschickt werden. Die Kosten dafür waren also nicht nur in der Anschaffung enorm.

Mittlerweile schwört die halbe Liga auf diese finnischen Kufenart. Sie soll den Gleiteffekt erhöhen, weil weniger Wasser verdrängt wird. Beim Eislaufen wird bekanntlich ein dünner Wasserfilm auf dem Eis erzeugt, der das Gleiten überhaupt erst ermöglicht. Selbst für Hobby-Hackler soll er Unterschied feststellbar sein - weniger Kraftverbrauch über längere Strecken.

Zwei Schleifmaschinen notwendig

Seit drei Jahren, und nach der Pensionierung von Klemen, werkt nun Ingo Loibnegger als Equipment Manager beim KAC. Seitdem kümmert er sich selbst um die Schärfung der finnischen Kufen. "Es braucht zwei Schleifmaschinen. Eine sorgt für den Kanal (etwa 3500 Euro teuer), die andere ermöglicht Profile in die Kufen zu schleifen (gebraucht für etwa 14.000 Euro zu haben). Vergleich: Eine neue herkömmliche Schleifmaschine kostet etwa 20.000 Euro.

Es ist eine eigene Wissenschaft", erzählt der 48-jährige gebürtige Vorarlberger. Loibnegger, selbst ein ehemaliger Torhüter, begann das Kufenschleifen im Eishockey-Shop von Hans Fritz zu erlernen. Viele Jahre führte er selbst ein Geschäft, ehe er bei den Rotjacken anheuerte.

Mittlerweile ist diese Technik dermaßen gefragt, dass selbst ein großer Nachbarverein regelmäßig Schlittschuhe vorbeibringt und auch andere Liga-Klub die Kufen ihrer Cracks bei Loibnegger schleifen lässt. Nicht nur das. Mittlerweile hat sich der Wahl-Klagenfurter auch international einen Namen gemacht. Mehrere Klubs buhlen um die Dienste des Equipment Managers. Darunter auch Adler Mannheim, wo ein gewisser Mike Pellegrims als Co-Trainer werkt.

