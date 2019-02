Der Wahl-Klagenfurter Ingo Loibnegger (48) hat in Österreich eine Marktlücke entdeckt. Als KAC-Equipment Manager weckt er mit seiner Methode, Eishockey-Kufen zu schleifen Interesse in ganz Europa.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KAC-Equipment Manager Ingo Loibnegger © GEPA pictures

Ein Trend lässt sich manchmal auf eine einzige Person zurückführen. Als Jamie Lundmark 2012 nach Klagenfurt gekommen ist, sorgte er in der Kabine sowie dem damaligen, legendären Zeugwart Karl Klemen für Aufsehen. Seine Kufen wiesen auf der Gleitfläche einen kleinen Kanal auf. So etwas hatte in der EBEL niemand zuvor gesehen. Diese Kufenart lief unter dem Namen "Ramonedge", sie wurde aus besonders harten finnischen Stahl hergestellt und musste zum Schleifen nach Finnland geschickt werden. Die Kosten dafür waren also nicht nur in der Anschaffung enorm.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.