Thomas Koch (35) vom KAC absolvierte sein 828. EBEL-Spiel und erzielte den 900. Scorerpunkt. Das ist Rekord in Österreich.

Will noch länger für den KAC jubeln - Rekordhalter Thomas Koch © GEPA pictures

Die Forellen interessiert es nicht, wie seine Eishockey-Saison verlaufen ist. Oder ob sich der KAC zum Meister gekürt hatte. Wenn Thomas Koch mit der Watt-Hose bis zum Bauch und seiner Fischrute in der Möll steht, verschmilzt er mit der Natur. „Es drehen keine 5000 Menschen durch, sondern es herrscht Ruhe. Man philosophiert über das Fliegenfischen. Und das Einzige was zählt, ist, wer wen überlistet“, schildert der 35-jährige Klagenfurter. In den Eishallen hat er Täuschungsaktionen nicht nötig.

