Vier Tage nach dem 1:0-Heimsieg des KAC über die Villacher Adler geht das Kärntner Eishockeyderby an der Drau in die nächste Runde. Hier sind Sie live am Puck!

Die Klagenfurter Rotjacken gastieren im Adlerhorst © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Schon vier Tage nach dem letzten Derby in Klagenfurt steigt in Villach schon der nächste Kärntner Lokalschlager. Der VSV ist nach dem hauchdünnen 0:1 am Wörthersee auf Revanche aus. Die Adler mussten sich zuletzt den 99ers trotz starker Vorstellung am Ende 1:4 geschlagen geben. Die Effizienz vor dem Tor lässt einfach zu wünschen übrig. Kaltschnäuziger möchte auch der KAC werden, das 7:0 bei der Zagreb-Rumpftruppe ist als Maßstab nicht geeignet. Zudem gibt es heute ein Familienduell. Ken Strong gibt gegen das Team um Sohn Steven Strong sein Debüt als Co-Trainer der Draustädter.

KAC-Keeper Lars Haugen glaubt, dass der Weg zum Erfolg wiederum die gute Defensive sein kann: "Wir waren zuletzt etwas holprig unterwegs, haben uns wieder auf die Basics konzentriert und das vor allem defensiv sehr erfolgreich gemacht." Die Adler wissen um ihre Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse: "Da müssen wir effizienter und aggressiver werden. Mit ein, zwei Toren gewinnst du schwer Spiele", mahnt Blaine Down. Während die Rotjacken heute auf den kranken Patrick Harand verzichten müssen, kehrt beim VSV Christof Kromp nach wochenlanger Verletzungspause zurück.

Das letzte Derby in Villach gewann übrigens der VSV mit 3:2, danach triumphierten zweimal die Rotjacken vor heimischer Kulisse.

Personalien

Aufstellung VSV: Bakala (Schluderbacher); Fraser-Pelech, Schlacher-Sauve, Bacher-DeSantis, Winkler; Pollastrone-Down-Brunner, Spannring-Sharp-Alderson, Petrik-Maxa-Lanzinger, Wohlfahrt-Kromp-Lahoda;

Aufstellung KAC: Haugen (Madlener); Comrie-Fischer, Gartner-Schumnig, Strong-Duller, Unterweger-Obersteiner; St. Geier-Hundertpfund-Richter, Kozek-Koch-Petersen, Neal-Wahl-Kreuzer, Kraus-Liivik-Witting;

Referees: M. Nikolic & Zrnic