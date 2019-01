Facebook

Ken Strong im Dress der Adler © (c) GERT EGGENBERGER

In der NHL hat der „Fathers Day“ längst Tradition. Dabei wird den Vätern der Eishockey-Stars ein ganz intimes Erlebnis ermöglicht. Sie werden eingeladen, ihre Söhne bei Heim- und Auswärtsspielen zu begleiten. Denn besonders im Eishockey herrscht von den ersten Gehversuchen an ein ausgeprägtes Verhältnis, der Papa bildet stets die erste Anlaufstelle. Die Familie Strong bildet hier keine Ausnahme. In den vergangenen Tagen weilte der frühere VSV-Torjäger Ken Strong hauptsächlich in Klagenfurt, um seinen Sohn und KAC-Verteidiger Steven Strong auf die Kufen zu blicken. „Natürlich wird zu Hause über Eishockey gesprochen. Aber nur Allgemeines.“ Mittlerweile ist aber fix, dass der Austro-Kanadier in Kärnten bleibt und zu den Blau-Weißen als Co-Trainer zurückkehrt. Die neue Klub-Führung hat damit einen jahrelangen Konflikt endlich ausgeräumt.