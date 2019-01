Facebook

VSV und KAC kreuzen heute schon wieder die Schläger © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Das letzte Heimderby gewann der VSV gegen den KAC mit 3:2, daher gehen die Adler mit Optimismus in das 325. Duell mit dem Erzrivalen. Christof Kromp dürfte heute nach wochenlanger Rekonvaleszenz sein Comeback geben, dafür steht hinter Kapitän Niki Petrik und Bernd Wolf ein Fragezeichen. Fix dabei ist Patrick Spannring, der gegen die Graz 99ers einen Puck auf das Ohr bekam. Dabei wurde das Ohr gespalten, der Stürmer musste mit elf Stichen genäht werden. Trainer Gerhard Unterluggauer will heute der vierten Linie mehr Eiszeit geben, denn zuletzt war diese äußerst gering.

KAC muss nur auf Harand verzichten

Die letzten zwei Spiele sollten den Rotjacken zumindest Selbstvertrauen hinsichtlich der Defensive geben. Zwei Matches ohne Gegentor hat man auch nicht so oft. Wobei das Spiel in Zagreb nicht ganz Ernst genommen werden kann, denn die Kroaten sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig. In der Aufstellung dürfte Trainer Petri Matikainen keine Veränderungen vornehmen. Außer Patrick Harand (krank) sind alle Spieler fit.

Mehr Effizienz speziell von der Formation Thomas Koch, Nick Petersen und Andrew Kozek erhoffen sich heute die Verantwortlichen der Klagenfurter.