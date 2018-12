In Bestbesetzung, nur Patrick Harand fehlte, trat der KAC in Zagreb an und holte mit Halbgas die drei Pflichtpunkte.

Sieben Mal durften die Rotjacken in Zagreb jubeln © GEPA pictures

Sportlich kann man das Match der Rotjacken in Kroatien unter der Kategorie Trainingsspiel unter Wettkampfbedingungen einordnen. Von der ersten Sekunde an stand nur die Höhe des Sieges zur Diskussion. Am Ende gab es den erwarteten klaren 7:0-Erfolg. Die Klagenfurter mussten dafür nur das Notwendigste aufbieten, da der Gegner mit dieser Mannschaft für die EBEL nicht konkurrenzfähig ist. Daher muss man vor den kroatischen Anhängern den Hut ziehen, denn knapp 3000 hielten ihrem Team die Treue.

Guter Zagreb-Goalie

Der Erfolg wäre noch wesentlich höher ausgefallen, aber da fehlte es an der notwendigen Intensität und Zagreb-Goalie Vito Nikolic erwischte einen starken Tag. Lars Haugen hielt wie schon im Derby seinen Kasten erneut sauber. Feiert daher sein zweites Shutout im Dress des KAC.

Zagreb - KAC 0:7 (0:2, 0:4, 0:1) Tore: Hundertpfund (7., 27.), Koch (15.), Richter (30.), Fischer (36.). St. Geier (54. PP).



Dom sportova, 2987 KAC: Haugen (Madlener); Comrie-Fischer, Gartner-Schumnig, Strong-Duller, Unterweger; Bischofberger-Hundertpfund-Neal, S. Geier-Wahl-Richter, Kozek-Koch-Petersen, Kraus-Liivik-Witting, Kreuzer.

Schon am 1. Jänner wartet auf die Klagenfurter das nächste Derby in Villach. Die Adler nahmen Ken Strong als Co-Trainer unter Vertrag. Daher kommt es am Neujahrstag zu einem Duell Vater gegen Sohn. Steven Strong spielt ja für die Rotjacken.

