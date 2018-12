Das 324. Kärntner Eishockeyderby steigt in der Stadthalle Klagenfurt. Echte Torchancen gab es noch nicht, beide Mannschaften schenken sich in puncto Tempo und Intensität aber Nichts. Hier sind Sie live am Puck!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KAC - VSV © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Beide Kärntner Fanlager trafen traditionell früh ein, um den Lokalschlager zwischen KAC und VSV in der Klagnfurter Stadthalle zu verfolgen. Schon zwei Stunden vor Beginn standen die Anhänger vor dem Eingang Schlange, um die Stehplatztribünen eine Stunde vor Beginn zu stürmen. Als die Villacher Fans ihre Stehplätze im rappelvollen Gästesektor bereits eingenommen hatten, erfuhren sie, dass Teammanager Rene Wild ab sofort zum Geschäftsführer der Adler aufsteigt.

Die Rollen im dritten Kärntner Derby der Saison scheinen klar verteilt. Ein Blick auf die EBEL-Tabelle zeigt, der KAC ist im Spitzenfeld der Liga dabei, der VSV hinkt am Tabellenende hinterher. Zumindest konnten die Adler die Rote Laterne an Zagreb abgeben, nach vorne wird bis zur Zwischenrunde aber wohl nichts mehr gehen.

Links zum Thema Das Derby im Livescore

Dennoch haben die Villacher Grund zur Hoffnung: Drei der letzten vier Spiele gewann man, holte damit mehr Punkte als von Ende Oktober bis Dezember. Der KAC verlor zuletzt zweimal. „Wir waren in den vergangenen Wochen etwas holprig unterwegs, wissen aber ziemlich genau, an welchen Schrauben wir drehen müssen, um wieder auf den Erfolgsweg zurückzukommen. Letztlich haben wir zu viele einfache Gegentore zugelassen, wir müssen und werden daran arbeiten, uns in diesem Aspekt zu verbessern", sagt KAC-Star Nick Petersen.

Neues Selbstvertrauen in Villach

Die Adler haben wahrlich an Selbstvertrauen und Stabilität gewonnen. Das liegt auch daran, dass Neo-Verteidiger Yann Sauve voll einschlug, in vier Spielen auch vier Punkte scorte (2 Tore/2 Assists). Zudem trafen mit MacGregor Sharp und Blaine Down zwei gescholtene Legionäre kürzlich wieder. "Selbstvertrauen ist für uns alle wichtig und das Derby etwas Großes", sagt Sharp. Down fügt an: "Du musst gegen den KAC 60 Minuten Vollgas geben. Kleine Pausen können sofort zu Gegentreffern führen."

Das Kleine Derby Quiz: Hans Sulzer vs Roland Schurian

Beide Teams können fast aus dem Vollen schöpfen. Beim KAC fehlt "nur" Manuel Geier, der VSV wartet noch auf die Rückkehr von Christof Kromp.

EC KAC - EC VSV 0:0 (0:0, 0:0, 0:0) Tore: Aufstellung KAC: Haugen (Madlener); Comrie-Fischer, Gartner-Schumnig, Strong-Duller, Unterweger; Kozek-Koch-Petersen, Bischofberger-Hundertpfund-Harand, S. Geier-Wahl-Richter, Kraus-Liivik-Witting, Neal Ohne: M. Geier Aufstellung VSV: Bakala (Schluderbacher); Fraser-Pelech, Wolf-Sauve, Bacher-DeSantis, Winkler; Pollastrone-Down-Brunner, Spannring-Sharp-Alderson, Petrik-Maxa-Schlacher, Lanzinger, Lahoda Ohne: Kromp Stadthalle Klagenfurt, 5.000 (ausverkauft) Referees: BABIC, NIKOLIC K., Nemeth, Schauer