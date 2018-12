Facebook

Helmut Schwab mit Familie © (c) Kuess (Kuess)

Wer bei Minus 20 Grad mit seinem Motorrad von Kühnsdorf nach Klagenfurt fährt, um ein Spiel des KAC in der damaligen Freiluftarena zu sehen, der muss enorm viel Leidenschaft in seinem Herzen für seinen Klub haben, um dieses kalte bzw. nicht ungefährliche Unterfangen auf sich zu nehmen. Es war Mitte der 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als Helmut Schwab senior schon nach seinem ersten Matchbesuch beim KAC von einem Virus befallen wurde, den er bis heute mit sich trägt. Seit exakt 50 Jahren hat der ehemalige Unternehmer zumindest zwei Sitzplatz-Abos beim Traditionsverein. „Es gab Jahre, da hatten wir zehn Dauerkarten“, erzählt Schwab. Viele Heimspiele hat er in diesem halben Jahrhundert nicht versäumt, nur wenn es gesundheitliche Probleme gab, blieb sein Platz in der altehrwürdigen Arena frei.

Ein Großteil seiner Leidenschaft hat sich auf seine Söhne Helmut junior und Werner sowie zwei seiner Enkelkinder (Fabio, Niklas) übertragen. Natürlich können sie in der Intensität nicht mit ihrem Vater bzw. Opa mithalten, aber sie kann man schon in die Kategorie große Anhänger einordnen. Auch in den anderen Hallen traf man die Schwabs oft an, Fahrten nach Wien, Graz oder früher nach Laibach und Jesenice standen oft auf dem Programm. Wenn es um den Titel ging, war eine Reise nach Feldkirch nicht zu weit. „In den letzten Jahren fuhren wir nur noch hin und wieder einmal nach Graz oder Wien, da ja das TV-Angebot immer besser wurde und es auch meistens an der notwendigen Zeit mangelte“, erklärt der rüstige Pensionist.

Schwab, der ein unverbesserlicher Optimist ist, ist der Überzeugung, dass sein KAC heute als Sieger das Eis gegen den VSV verlassen wird. „Wir gewinnen mit zwei Toren Unterschied, da wir einfach über die bessere Mannschaft verfügen.“ Im Team ortet er eine Klasse, die es schon viele Jahre nicht mehr gegeben hat. „Mit Lars Haugen haben wir einen wirklich guten Torhüter. Nick Petersen ist ein außergewöhnlicher Spieler, der in der entscheidenden Phase den Unterschied ausmachen kann. Mit Adam Comrie, David Fischer und Robin Gartner verfügt der KAC über starke Abwehrkräfte.“ Ganz zufrieden ist er aber mit seinen Lieblingen noch nicht. „Es fehlt mir noch die letzte Konsequenz, aber wahrscheinlich halten sie diese für das Play-off auf.“

Markus Tilly: Ein Pendler im Zeichen der Adler

Der Villacher Markus Tilly besuchte sein erstes VSV-Match im Jahr 1975. Damals zog es ihn noch als Abonnent auf die Stehplatztribüne. Elf Jahre später wechselte der passionierte Hobby-Eishockeyspieler die Seiten und erstand seine erste Sitzplatz-Dauerkarte in der Villacher Stadthalle.

Tilly in der Villacher Eishalle Foto © Edlinger

Seit den erfolgreichen Zeiten Anfang der 2000er fand Tilly seinen Platz auf Höhe der Mittellinie und fiebert bei jedem Spiel mit. „Ich habe wahrlich schon bessere Zeiten mit dem VSV erlebt. Was ich dem Team allerdings zugutehalte: Sie kämpfen bis zum Schluss. Im Vorjahr gaben sie oft schon viel zu früh auf“, beurteilt er die sportliche Lage des Tabellenvorletzten. In Erinnerung bleiben natürlich die sechs Meisterschaften und herausragenden Spieler. „Einen Ken Strong hier zu sehen, oder im ersten Lockout Jason Krog, ist im Nachhinein schon ein Wahnsinn. Auch unsere NHL-Villacher, Michael Grabner und Michael Raffl, in blau-weiß miterlebt zu haben, bleibt in Erinnerung.“

Speziell waren und sind auch stets die Lokalschlager gegen den KAC. „Die Derby-Finalserie 1999, als wir Meister wurden, oder die 17 Siege gegen den KAC hintereinander Anfang der 2000er sowie die beiden Erfolge in den Freiluft-Derbys waren die absoluten Highlights“, gerät Tilly, der seit 30 Jahren in Klagenfurt als Richter arbeitet, ins Schwärmen. Seit 23 Jahren lebt er auch in der Stadt am Wörthersee und präsentiert seine Farben mit Stolz: „Das Schöne am Eishockey ist, dass ich als Blau-Weißer auch durch Klagenfurt gehen kann. Da gibt es keine Pöbeleien, keine Gewalt, nur verbale Sticheleien.“

Und welche Wünsche hat er für das Derby-Doppel heute und am Neujahrstag? „Drei Punkte aus zwei Spielen und emotionale Duelle!“