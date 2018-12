Stressiges Weihnachtsprogramm warten auf die Eishackler. Neun Spiele in 20 Tagen stehen auf dem Programm, heute geht es für die Rotjacken in Fehervar los.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Steven Strong, der gegen Bozen nur siebenter Verteidiger war, steht heute wieder unter den Top 6 Abwehrspielern der Rotjacken © GEPA pictures

Die Meisterschaftspause wurde von den KAC-Cracks ganz unterschiedlich genutzt. Waren Marco Richter, Steven Strong und Clemens Unterweger beim österreichischen Nationalteam im Einsatz, so absolvierte Lars Haugen für Norwegen erfolgreich zwei Spiele. Die arrivierten Kräfte durften länger der Eishalle fern bleiben, die jüngeren Cracks mussten schon früher in den Alltag rückkehren. So genoss Siim Liivik einige Tage in Barcelona, Adam Comrie sah sich Wien intensiver an.

KAC-Verteidiger Christoph Duller

Mit den heutigen Spielen beginnt eine äußerst intensive Phase der Meisterschaft, in 20 Tagen stehen neun Partien auf dem Programm. Für die Rotjacken geht es heute in Fehervar los. Die Ungarn konnte der KAC neben den Graz 99ers in dieser Saison noch nicht bezwingen. Speziell vor den heimischen Fans spielt Fehervar eine Klasse stärker, Trainer Petri Matikainen warnt vor den Magyaren. „Es wird ein extrem schwieriges Match, in dem wir viel Geduld in allen Teilen unseres Spiels haben werden müssen. Sie haben einige gute Scorer in ihren Reihen, da muss die Abstimmung bei uns einfach passen“, sagt der Coach. Der Finne holt Steven Strong unter die ersten sechs Verteidiger zurück, Martin Schumnig ist wieder fit. Thomas Hundertpfund trainiert zwar wieder, aber sein Comeback steigt frühestens am Freitag. Wer im Tor steht, entscheidet sich erst heute.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.