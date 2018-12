Die Rotjacken sind nach dem 5:1-Sieg gegen Innsbruck wieder Tabellenführer. In Unterzahl brachte Siim Liivik sein Team in Führung, Mitch Wahl machte mit einem Doppelpack alles klar.

KAC-Star Nick Petersen © GEPA pictures

Nach der Niederlage gegen Salzburg fand der KAC im Heimspiel gegen Innsbruck nur schwer seinen Rhythmus, die Tiroler konnten das Match in den ersten 20 Minuten relativ offen gestalten. Erst als Siim Liivik zu Beginn des zweiten Abschnitts den Bann mit einem wunderbaren Unterzahltor brach, löste sich bei den Klagenfurtern der Knoten. Als Sam Antonitsch nach einem Bandencheck für vier Minuten in die Kühlbox musste, schlug der KAC in Überzahl gleich doppelt zu. Zweimal war Mitch Wahl zur Stelle, jener Spieler, der in der letzten Saison noch sein Geld in Innsbruck verdiente. Es war die Vorentscheidung.

Doppelpack

Das 2:0 hämmerte der Stürmer von der rechten Seite wunderbar in die linke Kreuzecke. Beim 3:0 schlug es bei Rene Swette aus ähnlicher Position in der kurzen Ecke ein. Bei beiden Treffern leistete Matt Neal vor dem Innsbrucker Tor gute Arbeit, verstellte Swette völlig die Sicht. Die Gäste gaben nicht auf, erarbeiteten sich die eine und andere Möglichkeit, aber sie konnten den bärenstarken Lars Haugen im KAC-Tor nicht überwinden. Auch nicht als sie für 47 Sekunden zwei Mann mehr auf dem Eis hatten.

Alles klar machte Nick Petersen, der ein wunderbares Zuspiel von Johannes Bischofberger zum 4:0 ganz cool an Swette vorbei schieben konnte. Damit verlängerte der Kanadier seine unglaubliche Serie, denn er punktete nur in den zwei Spielen gegen Fehervar nicht. Der Treffer der Innsbrucker war nur Ergebniskosmetik. Im Powerplay erzielte Heimkehrer Neal seinen ersten Treffer zum 5:1-Entstand.

Mit dem Sieg ist der KAC wieder Tabellenführer, da Graz zu Hause gegen Znaim sich 3:4 geschlagen geben musste. Znaim ist am Freitag auswärts der nächste Gegner der Athletiker.

