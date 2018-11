Facebook

Matthias Trattnig wird von drei Klagenfurtern in die Zange genommen © GEPA pictures

Was sich schon gegen Dornbirn abgezeichnet hat, ist gegen Salzburg eingetreten. Die Rotjacken mussten sich den Bullen verdient geschlagen geben. Die Gäste wollten nicht eine dritte Niederlage in Serie gegen den KAC, sie zogen alle Register, um am Ende als Sieger das Eis verlassen zu können. Mit viel Tempo setzten sich die etwas müde wirkenden Klagenfurter schon in deren Verteidigungszone unter Druck. Dazu setzten die Salzburger auf eine gesunde Härte, für sie hatte diese Partie wohl schon Play-off-Charakter.

Unter den Augen von Ex-KAC-Trainer Lars Bergström erwischten aber die Gastgeber den besseren Start. Robin Gartner schickte Nick Petersen auf die Reise, der versenkte den Alleingang trotz starker Bedrängnis in souveräner Manier. Als Matt Neal, der sein Debüt feierte, gemeinsam mit Johannes Bischofberger auf Stephen Michalek fuhren, hing das 2:0 in der Luft. Im Gegenstoss schlugen die Salzburger zu, nutzten eine Konzentrationsschwäche der Verteidigung durch Thomas Raffl zum Ausgleich.

KAC - Salzburg 2:4 (1:1, 1:3, 0:0) Tore: Petersen (4.), Kozek (34) bzw. Raffl (14.), Harris (32.), Huges (37.), Van De Velde (40.) KAC: Madlener (Haugen); Comrie-Fischer, Gartner-Schumnig, Unterweger-Strong, Duller-Obersteiner; Kozek-Koch-Petersen, Bischofberger-Wahl-Neal, St. Geier-Liivik-Richter, Kraus-Harand-Witting.

Als Brant Harris im zweiten Abschnitt sein Team erstmals in Führung brachte, fand der KAC durch Andrew Kozek eine schnelle Antwort. Auf die Treffer von John Hughes und Chris Van de Velde wollten den Athletikern nichts mehr gelingen, obwohl sie es im dritten Drittel nochmals alles versuchten, aber dafür nicht mehr belohnt wurden. So ist die Tabellenführung vorerst wieder weg, was aber überhaupt kein Beinbruch ist.

