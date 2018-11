Facebook

Matt Neal önnte wieder das KAC-Dress tragen © GEPA pictures

Der 26-Jährige spielte zuletzt bei den Kassel Huskies in der DEL 2. Die Deutschen sind in einer sportlichen Krise, verloren die letzten sechs Begegnungen in Serie. Sie wollen Neal, der es in 18 Partien auf zwei Tore und zehn Assists brachte, loswerden.

Der Spieler wurde auch schon dem VSV angeboten, der aber abwinkte, da die Trainer zum Entschluss kamen, dass er den Verein in der momentanen Situation mit seinen Fähigkeiten nicht helfen kann. Daher ist es nicht nachvollziehbar, warum Neal den KAC weiterbringen sollte. Er soll mehr Druck auf Spieler ausüben, mit der die sportliche Führung nicht zufrieden ist. Eine mehr als fadenscheinige Begründung, denn am Ende wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder nur einen der jungen Kräfte erwischen, die dann für Neal ihren Platz räumen müssen.

Matthew Neal kam im Sommer 2016 als Try-Out-Spieler zu den Rotjacken, überzeugte die Sportliche Leitung und erhielt in der Folge einen dauerhaften Vertrag. In insgesamt 101 Bewerbsspielen für den EC-KAC in der Erste Bank Eishockey Liga und der Champions Hockey League sammelte er 66 Scorerpunkte (24 Tore, 42 Assists). Nach einer langen, sich über 23 Runden erstreckenden Verletzungspause wurde der Kanadier im Februar 2018 aus dem Kader der Klagenfurter gestrichen.

Sportmanager Johannes Reichel: "Mit Matthew erhalten wir einen Stürmer, über dessen Qualitäten wir alle bestens im Bilde sind und der aufgrund seiner Klagenfurter Vergangenheit auch keine Eingewöhnungsphase benötigen wird, uns also sofort helfen kann.“

