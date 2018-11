Kleine Zeitung +

Mit Video Abgebrühte Rotjacken siegten gegen die Haie

Der KAC siegte gegen optisch überlegene Innsbrucker mit 3:1. Torhüter Lars Haugen zeigte wieder einmal, was in ihm steckt. Vor allem in der Klagenfurter Zone gab es für die Hausherren kein Durchkommen.