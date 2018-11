Facebook

Gute Stimmung beim KAC © GEPA pictures

Die Pause hat dem KAC sichtlich gut getan. Aufgeladen und dementsprechend voller Energie wirkten die Rotjacken vom Eröffnungsbully an. Und dieses Blitzstart krönte David Fischer nach 31 Sekunden mit dem 1:0. Den überragenden Assist lieferte, wie könnte es anders sein, KAC-Stürmer Nick Petersen. Hellwach wirkte auch Lars Haugen, der den Konter von Kristler entschärft hatte. Im Gegenzug zeigte es Marcel Witting wie es mit einer Portion Selbstvertrauen funktioniert. Bei einem 2:1 nahm er sich ein Herz und knallte den Puck via Lattenkreuz in die Maschen. Noch im ersten Abschnitt baute der KAC die Führung auf 3:0 aus. Ein seidenweicher Kozek-Pass fand in Petersen einen dankbaren Abnehmer. Danach war der Arbeitstag von Linz-Keeper Ouzas beendet.

