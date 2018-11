Die EBEL hatte bisher einige Überraschungen parat: Graz ist das Team der Stunde, in Wien sticht Benjamin Nissner hervor und Imports wie Nick Petersen und Ryan Duncan bereichern das österreichische Eishockey.

Oliver Setzinger rockt auch als Verteidiger die Liga. Der Graz-Kapitän ist punktebester Österreicher und ein wichtiger Baustein für die Steirer © GEPA pictures

Das Überraschungsteam: Siegergefühl hört in Graz nicht auf

Die Graz 99ers sind nicht nur Jäger (Vienna Capitals) sondern mittlerweile auch Gejagte (restliche Liga). Nach 16 Partien rangieren sie auf dem zweiten Platz mit der eindrucksvollen Bilanz von zwölf Siegen und vier Niederlagen. Meistens war dies zur selben Zeit in den letzten Jahren umgekehrt. Aber Oliver Setzinger, auch als Verteidiger teaminterner Topscorer (zwei Tore, 18 Assists), hat seine Truppe offensichtlich auf Linie getrimmt. Und Trainer Doug Mason? „Ich muss fast nichts machen. Das Team funktioniert und weiß, was zu tun ist.“