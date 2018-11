Zehn der letzten elf Spiele hat Salzburg gewonnen, die roten Bullen gastieren heute in Klagenfurt. Beim KAC werden wohl Andrew Kozek und Marco Richter in die Mannschaft zurückkehren.

Andrew Kozek könnte heute wieder in das Lineup des KAC zurückkehren © GEPA pictures

Salzburg ist nicht unbedingt jener Gegner, der bei den KAC-Spielern für Begeisterungsstürme sorgt. In der letzten Saison gingen alle drei Begegnungen vor heimischer Kulisse verloren. Seit der Rückkehr der Salzburger im Jahr 2004 gingen von 127 Duellen 70 an die Bullen, 57 Siege feierten die Klagenfurter. Das Team rund um Kapitän Matthias Trattnig befindet sich nach einem schwachen Start in glänzender Form, konnte gleich zehn der letzten elf Spiele für sich entscheiden. Speziell die Offensivleistung ist beachtlich, 69 Tore schossen die Salzburger in 15 Partien (im Durchschnitt 4,6 pro Spiel).