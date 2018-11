Österreichs Eishockey-Torhüter fristen großteils ein Reservisten-Dasein. Klubs und Imports halten sie in Schach. In der EBEL mangelt es an Geduld und Ausbildungswillen.

Salzburg-Keeper Lukas Herzog wird heute, wie KAC-Goalie David Madlener, die Zuschauerrolle einnehmen © GEPA pictures

Kluger Regisseur, eiskalter Torjäger oder knallharter Verteidiger – egal, wer es in all den Jahren zu Österreichs Eishockey-Spieler des Jahres gebracht hat, nur ein einziger Torhüter war darunter. Der aktuelle Team-Goalie Bernhard Starkbaum im Jahr 2012. Mittlerweile muss der 32-jährige Wiener beim Schweizer Zweitligisten Kloten auf der Tribüne sitzen (seine Import-Lizenz erhielt ein ausländischer Stürmer). Er gilt, wie Mathias Lange in Iserlohn, als überzähliger Torhüter. Die Ironie: Im Mai führte Starkbaum das Nationalteam zum ersten WM-Klassenerhalt seit 14 Jahren. In der Erste Bank Eishockey Liga erhielt er dennoch keinen Vertrag mehr.

