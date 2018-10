Facebook

Manuel Ganahl will in Finnland bleiben, für ihn ist eine Rückkehr kein Thema © APA/HELMUT FOHRINGER

Pechvogel Manuel Geier fällt die nächsten Monate fix aus, ob der Kapitän in dieser Saison noch zurückkehren wird, kann frühestens in den nächsten Wochen geklärt werden. KAC-Arzt Roman Schellander bleibt in seiner Prognose äußerst vorsichtig. "Die Chancen auf ein Comeback in dieser Saison sind durchaus im Bereich des Möglichen." Man kann davon ausgehen, sollte der Heilungsverlauf optimal verlaufen, dürfte der Stürmer frühestens gegen Ende Feber auf das Eis zurückkehren. Aus diesem Grund entbrannte bei den Rotjacken eine Diskussion, ob für Geier ein Ersatz geholt werden sollte.

