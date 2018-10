Manuel Geier zog sich einen Kniescheibenbruch gegen Wien zu. Heute gastiert Tabellenschlusslicht Znaim in Klagenfurt.

Thomas Hundertpfund im harten Zweikampf mit einem Wiener Verteidiger © GEPA pictures

„Ich glaube, dass die Kniescheibe gebrochen ist“, sagte Manuel Geier zu Dr. Roman Schellander, nachdem er humpelnd vom Eis kam. Der KAC-Kapitän hatte beim 7:2-Sieg gegen die Vienna Capitals großes Pech. „Als ich einen Schuss blockte, traf mich die Scheibe voll auf das Knie. Der Knieschützer dürfte etwas verschoben gewesen sein, da hab ich sofort gespürt, dass mit meinem Knie etwas nicht in Ordnung ist“, erzählt Geier, der am Freitag noch von KAC-Arzt Schellander operiert worden ist. „Bevor die OP losging, hab ich noch schnell auf das Handy geschaut, wie die Partie ausgegangen ist. Da war ich schon überrascht über das 7:2“, so der 30-Jährige, der nun mehrere Monate ausfallen wird.

