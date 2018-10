Facebook

Im "Dom Sportova" sind die Lichter aus © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Es war eine Randnotiz, die sehr viel aussagt. Zumindest ließ der KAC in einer Aussendung wissen, dass das Spiel am Mittwoch in Zagreb erneut abgesagt worden ist. Auf der Homepage der Erste Bank Liga steht im Spielplan lediglich "TBD" (to be defined - noch festzulegen). Was ist passiert? Liga-Sprecher Michael Seif ließ von offizieller Seite wissen, dass die Kroaten offensichtlich ihren Umbau des "Dom Sportova" noch nicht fertiggestellt haben. Und der bisherige Ausweichort Sisak steht offensichtlich nicht zur Verfügung. Inoffiziell ranken sich jedoch Gerüchte über finanzielle Turbulenzen.

