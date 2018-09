Facebook

Der KAC jubelte nach dem Sieg in Linz auch in Dornbirn © GEPA pictures

Das Gefühl, in Führung zu gehen kannte der KAC in dieser Saison noch nicht. Bis Johannes Bischofberger in Dornbirn den finnischen Keeper Rasmus Rinne bezwungen hatte. Mit einem Abfälscher, nach einem Wahl-Pass aus der Ecke, erzielte der gebürtige Vorarlberger sein zweites Saisontor. Damit punktete der Stürmer zum dritten Mal in Folge - gleichzeitig war es der elfte Scorerpunkt für die Linie Bischofberger-Wahl-Hundertpfund.