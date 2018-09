Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lars Haugen steht auch heute gegen Bozen im KAC-Tor © GEPA pictures

Spiel Nummer drei in der Fremde steht heute für den KAC auf dem Programm. In Bozen treffen die Klagenfurter auf das Team der Stunde. Der Titelverteidiger ist bereits in blendender Form, strotzt nur so vor Selbstvertrauen. In der Champions Hockey League bezwangen die Südtiroler gleich zwei Mal den finnischen Meister IFK Helsinki, stehen vor dem Einzug in die K.o.-Phase. In der Meisterschaft feierte Bozen drei Siege am Stück. „Wir müssen wirklich gut auftreten, wenn wir etwas Zählbares aus Bozen mitnehmen wollen. Sie sind die klaren Favoriten“, sagt KAC-Trainer Petri Matikainen.

Die vielen Auswärtsspiele in Serie sind für den Finnen nicht nur ein Nachteil, er sieht auch viele positive Aspekte darin. „Wir können uns ständig weiterentwickeln, das Team ist viel zusammen und es entsteht dadurch ein guter Zusammenhalt.“ Da Zagreb das für 5. Oktober angesetzte Freiluftspiel gegen den KAC absagte (Nachtragstermin 24. Oktober) sind es nun nur noch sechs Auswärtsbegegnungen bis zum ersten Heimspiel. Mit dem Match in Fehervar war Matikainen Großteils zufrieden, speziell mit der Charakterstärke. „Wir sind gut zurückgekommen nach dem 0:2 Rückstand.“ Weniger gefallen hat dem 51-Jährigen die mangelnde Chancenauswertung. „Wir müssen vor dem gegnerischen Tor einfach etwas schmutziger agieren, dann werden die Treffer schon fallen.“ Keine Änderung gibt es in der Aufstellung, heißt, Lars Haugen bleibt im Tor. „David Madlener wird seine Chance erhalten. Er wird im Training immer stärker und seine Ausdauer wird besser“, erklärt Matikainen.

Sein finnischer Landsmann Siim Liivik freut sich auf das Duell gegen Bozen. „Es ist eine gute Standortbestimmung für uns. Ich hoffe, wir bringen einen Sieg mit nach Klagenfurt“, so Liivik.

KAC-Stürmer Siim Liivik

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.