KAC morgen in Bozen"Müssen schmutziger vor dem Tor agieren"

KAC-Trainer Petri Matikainen will mehr Einsatz vor dem Tor des Gegners © APA/EXPA/JFK

Als Lernprozess beschreibt KAC-Stürmer Siim Liivik die 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen in Fehervar. Für den Finnen waren die Rotjacken über weite Strecken der Partie das klar bessere Team. "Im dritten Abschnitt haben wir unseren Gameplan etwas verlassen, aber viel Charakter gezeigt. Für Verteidiger Clemens Unterweger ist die unnotwendige Niederlage schnell erklärt. "Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen, daher sind es zwei verlorene Punkte für mich."

Clemens Unterweger

Die mangelnde Verwertung der guten Möglichkeiten ist für Coach Petri Matiakinen natürlich ein ganz wichtiges Thema. "Wir müssen vor dem gegnerischen Tor einfach etwas schmutziger agieren, dann werden wir dafür auch belohnt werden." Was dem Finnen noch auffiel. "Mental waren wir nicht immer bereit." Da sind vor allem die zwei Gegentore im Konter gemeint.

Gegen Bozen sieht Matikainen sein Team ganz klar in der Außenseiterrolle. "Bozen agierte bisher in der Champions Hockey League ganz stark, ist in der Meisterschaft noch ungeschlagen. Da müssen wir wirklich gut auftreten, um etwas aus Südtirol mitnehmen zu können." In der Aufstellung wird es zu keinen Veränderungen bei den Klagenfurtern kommen, bleibt alles so wie gegen Fehervar.

