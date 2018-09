Heißer Kampf in Ungarn Trotz Aufholjagd verlor der KAC

Im Schlussabschnitt konnte der KAC in Fehervar ein 0:2 in ein 2:2 verwandeln. In der Overtime fanden die Klagenfurter mehrere hochkarätige Chancen vor, gingen damit aber zu fahrlässig um. Prompt wurden sie im Penaltyschießen dafür bestraft.