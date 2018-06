Facebook

Der Neubau des Kabinentraktes schreitet zügig voran © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Die Rüttelplatte läuft im Dauerbetrieb, ein Kran lässt Betonplatten durch die Luft schwingen, die Arbeiter montieren Stahlteile. Dort, wo sich sonst die KAC-Eishackler vor Spielen und in Drittelpausen motivierten und zwei Stockwerke weiter oben die VIPs am Buffet delektierten, befindet sich jetzt eine Großbaustelle. Nach 60 Jahren wurde der nicht mehr zeitgemäße Kabinentrakt – ein Zubau zur Klagenfurter Eishalle – abgerissen. Im April begannen die Arbeiten, mittlerweile wächst der Neubau.

„Das Fundament ist gelegt, der Keller-Rohbau ist bereits fertig, jetzt wird am Erdgeschoß gearbeitet“, erklärt Erich Hallegger, Geschäftsführer der Kärntner Messen. Diese fungieren, im Auftrag der Stadt, als Bauherren und stellen Personal bei. Finanziert wird das rund fünf Millionen Euro teure Projekt von Stadt Klagenfurt, Land Kärnten (je 2,05 Millionen Euro) und dem Bund (960.000 Euro). 800.000 Euro davon flossen 2017 schon in Sanitäranlagen, Fanhsop und LED-Hallenlicht. Klagenfurt erhält auch den Status eines Eishockey-Bundesleistungszentrums.

"Der neue KAC-Kabinentrakt wird eine Bereicherung"

3500 Quadratmeter Nutzfläche

„Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist, dieses Projekt umzusetzen“, sagt Hallegger. Die wichtigsten Eckdaten: der neue Komplex wird vier Geschoße haben, die gesamte Nutzfläche umfasst 3500 Quadratmeter und damit 40 Prozent mehr als bis dato. Die Fassade wird eine Mischung aus Stahl und Beton sein. Die Hoffnung, irgendwann auch eine komplett neue Halle zu bekommen, lebt. „Der Bau ist so konzipiert, dass man später auch problemlos eine neue Eishalle dazubauen könnte“, betont Hallegger.

So schaut der Plan für den Neubau aus Foto © KLZ/Helmuth Weichselbraun

KAC-Zeugwart Ingo Loibnegger spaziert als interessierter Beobachter über die Baustelle und macht sich ein Bild von seinem zukünftigen Arbeitsplatz. „Es ist cool, dass wir bei der Einrichtung und Anordnung auch mitgestalten dürfen und viel mehr Platz haben werden“, sagt er und fachsimpelt mit Josef Sprachowitz, dem technischen Leiter der Kärntner Messen. „Die Kooperation aller Beteiligten ist super.“ Elf Kabinen entstehen. 500 Quadratmeter stehen – auf einer Ebene mit der Eisfläche – für die Profimannschaft des KAC zur Verfügung. Genug Platz also für Kabinenparties.

Eisbetrieb ab August

Der Hauptmieter KAC darf sich auch auf eine moderne „skate mill“, eine Art Laufband für Eishockeyspieler, freuen. Der neue VIP-Bereich, der offiziell Multifunktionsraum heißt, wird 650 Quadratmeter groß sein. In sechs Wochen wird der Rohbau stehen, finalisiert wird der gesamte Bau dann im November sein. „Die Eisbetrieb in der Stadthalle läuft ungehindert von den Bauarbeiten und beginnt planmäßig am 6. August“, sagt Hallegger. Der KAC übersiedelt in die Kabinen der Sepp-Puschnig-Halle, für Nachwuchsteams werden im Süden der Halle Container errichtet.

Auf Heimspiele müssen die KAC-Fans in der kommenden Saison lange warten. Mittlerweile ist fix, dass die ersten vier bis sechs Spiele der Mitte September beginnenden Meisterschaft auswärts ausgetragen werden.

