Robin Gartner spielt kommende Saison beim KAC © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Der KAC besetzt den fünften Legionärsplatz in seinem Kader für die kommende Saison 2018/19 mit Robin Gartner. Der Abwehrspieler wechselt vom aktuellen Titelträger der Erste Bank Eishockey Liga, dem HCB Südtirol, nach Klagenfurt, er unterzeichnete bei den

Rotjacken einen Vertrag über ein Jahr.

Geboren wurde Robin Gartner in einem Vorort Stockholms, seine Juniorenjahre verbrachte er beim Traditionsklub HV71 in Jönköping, für den er bereits im Alter von 16 Jahren in der SHL (damals noch Elitserien) debütierte. Den Sprung ins Senioreneishockey vollzog der Abwehrspieler dann in Schwedens zweithöchster Spielklasse, in seinem sechsten Jahr in der Allsvenskan schaffte er nach Stationen bei Oskarshamn und Mora mit Örebro den Aufstieg in die erste Liga. In dieser absolvierte er von 2013 bis 2017 vier komplette Spielzeiten, ehe er im vergangenen Sommer nach insgesamt 509 Einsätzen in den beiden Topligen seines Heimatlandes erstmals ins Ausland wechselte.

Beim HCB Südtirol etablierte sich Robin Gartner umgehend als Schlüsselakteur in der Defensive: Auf dem Weg zum Meistertitel bestritt der Schwede sämtliche 72 Saisonspiele, dabei sammelte er 37 Scorerpunkte (6 Tore, 31 Assists) und verbuchte mit +20 die zweitbeste Plus/Minus-Bilanz aller Abwehrspieler in der EBEL.

Stand der Kaderplanung 2018/19 Torhüter: David Madlener (2020)

Abwehr: Christoph Duller (2019), David Fischer (2020), Robin Gartner (2019), Michael

Kernberger (2019), Ramón Schnetzer (2020), Martin Schumnig (2020), Steven Strong

(2019), Clemens Unterweger (2019)

Angriff: Johannes Bischofberger (2019), Manuel Geier (2019), Stefan Geier (2019), Patrick Harand (2019), Thomas Hundertpfund (2020), Thomas Koch (2020), Andrew Kozek (2019), Niki Kraus (2019), Philipp Kreuzer (2019), Nicholas Petersen (2020), Marco Richter (2020), Mitch Wahl (2019)

In Zukunft wird der 29-Jährige die Abwehr des EC-KAC verstärken, er ist der 13. schwedische Spieler der Klubgeschichte, der das Rotjacken-Trikot überstreift. Head Coach Petri Matikainen freut sich auf den bis dato vierten Neuzugang der Klagenfurter für die kommende Saison: „Wir sind sehr froh, dass Robin Gartner zu uns stößt. In den vergangenen Wochen haben wir uns intensiv mit ihm, seinem Spielstil und seinen Fähigkeiten auseinandergesetzt und denken, dass er sehr gut in unseren Defensivverband passt. Robin Gartner ist ein Allrounder, er ist defensiv stark und bringt auch alle Eigenschaften mit, um Offensive zu kreieren. In seinen Jahren in der SHL, einer der stärksten Ligen Europas, hat er gezeigt, auf welchem Level er spielen kann, in der letzten Saison in Bolzano hat er darüber hinaus unter Beweis gestellt, dass er auch

Schlüsselfunktionen in einem erfolgreichen Team übernehmen und erfüllen kann. Wir freuen uns, mit ihm einen weiteren Baustein unserer nächstjährigen Mannschaft gefunden zu haben.“