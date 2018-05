Facebook

Nick Petersen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ City-Press)

Der KAC hat sich bis Saisonende 2019/20 die Dienste des kanadischen Stürmers Nicholas Petersen gesichert. Der 28-Jährige soll den zurückgetretenen Jamie Lundmark ersetzen, wie der Club aus der Erste Bank Eishockey Liga am Sonntag mitteilte. Petersen ging in den vergangenen fünf Jahren in der DEL auf Torjagd, zuletzt als bester Play-off-Scorer der deutschen Liga bei Vizemeister Eisbären Berlin.

General Manager Oliver Pilloni: „Wir sind froh, dass sich Nick Petersen dazu entschieden hat, nach Klagenfurt zu kommen. Nach dem Wechsel von Jamie Lundmark in den wohlverdienten Ruhestand waren wir auf der Suche nach einem Scorer ähnlichen Formats, wir hoffen, ihn mit Nick Petersen gefunden zu haben. In den vergangenen Wochen war von uns einige Überzeugungsarbeit zu leisten, letztlich konnten der Klub und auch Head Coach Petri Matikainen dem Spieler aber sportlich interessante Perspektiven

aufzeigen, die ausschlaggebend für eine Einigung waren. Nick Petersen ist 28 Jahre alt und noch lange nicht am Zenit seines Leistungsvermögens angekommen, wir möchten in den kommenden Saisonen als Klub entscheidend zu seiner Weiterentwicklung beitragen.“