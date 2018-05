Facebook

Nick Petersen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ City-Press)

Der KAC hat sich bis Saisonende 2019/20 die Dienste des kanadischen Stürmers Nicholas Petersen gesichert. Der 28-Jährige soll den zurückgetretenen Jamie Lundmark ersetzen, wie der Club aus der Erste Bank Eishockey Liga am Sonntag mitteilte. Petersen ging in den vergangenen fünf Jahren in der DEL auf Torjagd, zuletzt als bester Play-off-Scorer der deutschen Liga bei Vizemeister Eisbären Berlin.