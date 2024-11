Für einen Schritt nach vorne benötigt es manchmal einen Schritt zurück. Um eine klarere Sicht zu erlangen, den Fokus wiederzufinden. Die Karriere von Senna Peeters verlief in den vergangenen beiden Jahren stetig steigend. Nach seiner Rückkehr aus Nordamerika erkämpfte er sich in der Legionärstruppe Innsbrucks einen Fixplatz. Und wurde vergangene Saison in die Top-Formation gespannt. Das Resultat? 38 Scorerpunkte, davon 16 Treffer – also eine beachtliche Zahl an Torbeteiligungen.