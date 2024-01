Der Abend war relativ früh gelaufen. Eigentlich glaubte bereits nach dem 1:0 des KAC niemand mehr daran, dass Asiago in jeglicher Art und Weise gefährlich werden kann. Und irgendwie wurden Erinnerungen an Medvescak Zagreb wach, als sie ihre allerletzten Darbietungen in der Liga gezeigt hatten (am 6. Jänner 2019 wurden die Kroaten ebenfalls mit 12:0 abgeschossen). Asiago reiste zwar bereits tags zuvor an (offenbar liegt es nicht am Finanziellen), musste aber sieben Stammkräfte (darunter Einser-Goalie Justin Fazio) vorgeben. Die Vorzeichen standen also von Anfang an günstig für die Rotjacken. Doch der Favoritenrolle auch so dominant gerecht zu werden, kann manchmal eine völlig andere Geschichte sein. Beim 12:0-Sieg ließ der KAC hingegen keine Zweifel aufkommen.

Nach 96 Sekunden schrieb also Paul Postma erstmals an. Bis zur fünften Spielminute sorgten Jesper Jensen Aabo und Johannes Bischofberger, der den Puck sprichwörtlich in die Masche gejagt hatte, für eine komfortable Drei-Tore-Führung. Mit weiteren zwei Treffern jeweils von Lukas Haudum verabschiedete sich Asiago mit 0:5 in die erste Drittelpause. Und war damit noch gut bedient. Aabo und Ganahl klopften nur auf Metall.

Kuriose Goalie-Situationen

Was den Rotjacken, und vor allem den geringfügig Beschäftigten Keeper Sebastian Daum zugute gehalten werden muss: Während der gesamten Partie behielt der KAC seinen Fokus, orientierte sich nur nach vorne, ließ von Asiago nicht ab, sondern spielte die Partie konzentriert zu Ende. Doch die Venezianer fanden Chancen vor. Das zwischenzeitliche 1:5 wurde von den Referees aberkannt. Wie De Filippo beim 3:0 verlor auch Dahm einen Handschuh – doch hier wurde auf Torhüterbehinderung entschieden. Wobei DOPS-Boss Lyle Seitz aus dem Situation-Room zugeben musste: „Dass beide Torhüter bei jeweils einer Torszene einen Handschuh verlieren, hätte ich noch nie gesehen.“

Dem Schützenfest tat dies keinen Abbruch. Im Gegenteil. Postma, erneut Haudum (mit fliegenden Hauben wurde seinem Hattrick gratuliert), Fraser und Bischofberger erhöhten ihr persönliches und das Trefferkonto des KAC. Vermutlich hätte der Sieg noch höher ausfallen können. Aber mit dem 10:0 durch Kapitän Thomas Hundertpfund nahmen die Hausherren das Tempo nicht raus, versuchten ihrem Torhüter gleichzeitig ein Shut-out zu bescheren. Beachtlich: Lukas Haudum schnürte in der Schlussphase seinen Viererpack.

Der Liveticker zum Nachlesen: