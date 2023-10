Nachdem die beiden Spiele der Graz 99ers am vergangenen Wochenende aufgrund zahlreicher Krankheitsfälle in den Reihen der Steirer abgesagt werden mussten, informierte die Liga nun, dass beide Partien mit jeweils 0:5 gegen die 99ers und je drei Siegpunkten für die gegnerischen Mannschaften Pustertal und Linz zu werten sind.

Weiter heißt es: "Die Moser Medical Graz99ers respektieren die Entscheidung der beiden Klubs bzw. der Liga! Allerdings muss man sich die Frage stellen ob es sinnvoll ist, entgegen der ärztlichen Erlaubnis mit einem Team anzutreten, dessen überwiegender Teil des Kaders mit einer hoch ansteckenden Infektionskrankheit infiziert ist. Die Graz99ers haben als Schutz vor dieser hoch ansteckenden Infektionskrankheit, im Sinne der Gesundheit der eigenen UND der gegnerischen Spieler agiert und auf ein Antreten verzichtet. Damit haben die 99ers nach den letztjährig geltenden Fit-To-Play-Regeln agiert und die Gesundheit ALLER Sportler an die erste Stelle gestellt."

Für Spielverschiebungen hätte es die Zustimmung der Gegner benötigt, zu solchen einvernehmlichen Verlegungen ist es aber in der gegebenen Frist nicht gekommen. Die 99ers reagierten daraufhin mit einer Aussendung, die mit den Worten "Fair-Play Ade!" eingeleitet wurde. Darin heißt es, dass beide gegnerischen Klubs zunächst eine sportliche Lösung angestrebt haben, dann aber zurückgerudert haben sollen. "Den Graz99ers wurde ein Zeitfenster eingeräumt, sodass bis zum 10.10.2023 um 15:00 Uhr mit den beiden Teams ein neuer Termin vereinbart werden muss", heißt es da. "Beide Klubs hatten nun aber kein Interesse mehr an einer fairen sportlichen Lösung und so kam es in den letzten Tage zu keinem Gespräch bezüglich neuer Termine. Im Gegen[1]teil, die Klubs waren bis Montag Abend zum Teil schwer oder gar nicht für die Graz99ers erreichbar."

Free-TV-Partner Puls 24 hat zudem bekannt gegeben, dass am Sonntag nicht wie ursprünglich geplant die Partie Salzburg gegen Bozen, sondern das Spiel 99ers gegen KAC ab 17.05 Uhr übertragen wird.