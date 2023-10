Die Graz 99ers sind derzeit nicht vom Glück verfolgt. Nach sieben Spielen stehen sie noch ohne Sieg da und müssen mindestens noch eine Woche warten. Denn beide Spiele des Wochenendes wurden abgesagt. Sowohl das heutige Auswärtsspiel in Pustertal als auch die Partie am Sonntag im Bunker gegen Linz können nicht stattfinden. Krankheitsbedingt. "Ein Großteil der Mannschaft wurde von unserem Mannschaftsarzt Wolfgang Lechner als 'unfit to play' eingestuft", sagt Manager Bernd Vollmann. Hinzu kommt, dass auch in der Geschäftsstelle einige Personen ausgefallen sind.

Ob die Spiele nachgeholt oder mit 5:0 für die Gegner gewertet werden, steht noch nicht fest. Darüber wird die Rechtskommission der ICE Hockey League entscheiden. Die Durchführungsbestimmungen der Liga verlangen für eine Spielverlegung die Zustimmung des Gegners.