Der Saisonstart verlief für die 99ers mehr als holprig. Vier Spiele, zwei Punkte und zuletzt ein 1:6 in Fehervar lassen das Hockeyherz in Liebenau nicht gerade höherschlagen. Und es ist ein Klagelied, das im Bunker nicht neu ist. Es wurde in den vergangenen Jahren oft gesungen: Die Chancen sind da, aber die Tore wollen einfach nicht fallen. Dabei, so betont Trainer Johan Pennerborn, habe man vor allem in den Spielen gegen Wien und Ljubljana statistisch gesehen mehr Chancen herausgespielt als zu Beginn der Vorsaison. Kaufen kann er sich davon natürlich nichts und an der Qualität der Spieler kann er die Ladehemmung nicht festmachen. „Manchmal treffen die Spieler einfach nicht und man kann sie auch nicht anschreien und dann treffen sie. Das hilft nicht.“

Deshalb hat er auch nicht in die bestehenden Tagesstrukturen eingegriffen, vor dem heutigen Innsbruck-Spiel nichts Grundlegendes geändert. Die Sharks sind mit neun Punkten aus fünf Spielen solide in die Eiszeit gestartet und haben zuletzt sogar den Bullen zwei Punkte abgenommen. Im Eishockey hänge viel vom Momentum ab. „Wenn man das hat und nicht trifft, macht das den Gegner stark.“ Ob Chris Dodero und Blaz Gregorc heute ihr Debüt geben, entscheidet sich am Vormittag - die Papiere sollen eintreffen. „Innsbruck ist eine offensiv starke Mannschaft“, sagt Pennerborn, „aber wir wissen, wie sie spielen und ich habe ein gutes Gefühl.“