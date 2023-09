Sie gehen bald in Ihre 25. und letzte Saison als Präsident der 99ers und sind auch Boss der Liga. Nächstes Jahr wird da neu gewählt. Machen Sie weiter?

Das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen (lacht). Im Sommer 2024 wird gewählt. Es war von Beginn an ein Bohren ganz dicker Bretter mit ganz vielen Tiefs. Langwierig. Es ist eine Organisation, die schwerfällig ist, die aus den Vorperioden durch eingesessene und eingespielte Systeme und Prozesse vieles hat, das im modernen Sport und Verband nicht zu suchen hat.

Zum Beispiel ...

Das fängt bei den Statuten an, geht über das Erscheinungsbild, das Managementkonzept. Da ist es verdammt schwierig, unter den gegebenen Bedingungen etwas zu ändern. Alles unterliegt der Generalversammlung. Wir haben jetzt einen Prozess durchgeboxt, der das Erscheinungsbild der Liga ändern wird. Es wird auch an neuen Statuten gearbeitet, die mich im Moment überhaupt nicht befriedigen. Da kann es auch sein, dass ich vorzeitig sage: "Danke, das war's."

Sie haben noch viel vor ...

Wir haben noch viele Baustellen, bis die Liga so aussieht, wie ich mir eine moderne Liga vorstelle. Aber wir wurden auch von Corona aufgehalten, das darf man nicht vergessen. Mit dem Verband haben wir eine Zusammenarbeit, die auch besser ist, als sie vorher war. Aber auch da gibt es Baustellen – es fließt nicht nur Honig in unserer Beziehung.

Wo hakt es?

Wir haben uns zumindest darauf geeinigt, dass Eishockey nicht nur ein Thema der Ice League ist, sondern dass wir nur gemeinsam etwas schaffen können. Wir sind verpflichtet, gemeinsame Wege zu gehen. Ich möchte aber auch betonen, dass im Verband auch nicht alle an einem Strang ziehen und es Probleme gibt.

Eigentlich gab es jetzt kein Ja, Nein oder Vielleicht zu einer erneuten Kandidatur ...

Das mache ich von der Entwicklung abhängig.

Also ein Vielleicht?

Ich lege in Graz nicht zurück, weil ich krank oder frustriert bin. Ich tue es nach 25 Jahren, und wir haben was auf die Beine gestellt und was erreicht. Aber im Verband kann ich mir schon vorstellen, dass ich noch etwas bewegen und gestalten kann.