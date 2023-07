Anthony Salinitri ist also der erste Legionär, den die Graz 99ers für die kommende Saison verpflichtet haben. Der Kanadier ist kein Unbekannter. Mit 17 Toren und 28 Assists war er in der abgelaufenen Saison einer der Topscorer von Asiago. "Wir werden mit neun Imports in die Saison gehen", sagt Trainer Johan Pennerborn, "wir müssen noch mehr Erfahrung in die Mannschaft bringen". Sicher ist, dass neben Ken Ograjenšek und Salinitri zwei weitere Kanadier, drei Schweden und ein Norweger unterschrieben haben. Bei den Namen hält sich der Klub bedeckt.

Bis zum ersten Saisonspiel am 15. September gegen die Vienna Capitals soll noch ein weiterer Ausländer verpflichtet werden. "Die Verteidigung war in der letzten Saison gut. Im Herbst haben wir auch gut gespielt, aber wir hatten einfach nicht die Spieler, die den Unterschied ausmachen können", sagt Pennerborn, "Salzburg, Klagenfurt, Bozen, die haben solche Spieler. Der Angriff war schlecht. Die Qualität war da nicht gut genug."

Doch freilich suchte der Trainer die Schuld für das schwache Abschneiden nicht beim Kader alleine. "Die erste Analyse ist immer der Blick in den Spiegel. Es war eine neue Erfahrung für das Trainerteam und mit der täglichen Arbeit auch eine neue für die Mannschaft. Wir haben jetzt einen guten Kern und wenn wir so weiterarbeiten, machen wir den Schritt in die richtige Richtung." Dabei ist allerdings nicht nur die Spielerqualität entscheidend. "Wir haben während der vergangenen Saison sechs Spieler entlassen, weil sie nicht die richtigen waren. Wir brauchen Teamplayer. Ich habe ein gutes Gefühl für die kommende Saison und ich bin mir sicher, dass die neuen Spieler dazu passen."

Doch muss Pennerborn nicht nur die abgewanderten oder nicht verlängerten Legionäre ersetzen. Mit Dominik Grafenthin hat er zumindest einen erfahrenen Österreicher nach Graz zurück gelotst. "Die Österreicher zwischen 25 und 30 Jahren wissen, dass es nicht viele gibt, und sie kennen ihren Wert. Sie haben einen Vertrag. Es ist schwierig, diese Spieler nach Graz zu bekommen." Pennerborn betont, weiterhin junge Spieler entwickeln und integrieren zu wollen.

Und noch etwas hat er aus seiner ersten Saison außerhalb Schwedens gelernt. Ein Unterschied liegt zwischen Schweden und Österreich in der Kommunikation. "Es ist eine kulturelle Sache. Österreicher reden nicht sehr viel mit dem Trainer. Vielleicht erwarten sie Entscheidungen des Trainers, denen sie folgen können. Wir schwedischen Trainer wollen die Spieler integrieren. Das haben wir auch im Vorjahr begonnen und die Spieler, die schon hier waren, verstehen unsere Arbeitsweise."