Vieles dringt aktuell nicht aus dem Bunker. Wer bleibt bei den 99ers, wer geht? Das befeuert immer wieder die Gerüchteküche und am heißesten wird es gerade um Christian Engstrand (34). Der Vertrag mit dem schwedischen Keeper mit den formidablen Reflexen wurde von den 99ers zwar vorzeitig verlängert – die Option wurde gezogen – dennoch könnte er Graz verlassen. Ihn soll es in die Heimat zurückziehen. „Er hat einen laufenden Vertrag bei uns“, sagt Manager Bernd Vollmann, „wenn er den Verein verlassen will, dann muss eine finanzielle Lösung gefunden werden.“ Mehr sagt der Generalmanager der Grazer zu dieser Causa nicht.

Eine weitere Option hat er unterdessen schon gezogen, während der Vertrag von Andrew Yogan (31) nicht verlängert wurde. Viktor Granholm (25) soll im Kader von Trainer Johan Pennerborn gehalten werden. Der Norweger war mit 21 Toren und 22 Assists der beste Scorer der Grazer. Sollte er in den kommenden Wochen einen Vertrag aus einer höheren Liga vorlegen, dürfte er Graz verlassen. Einige junge Heimische wurden von den 99ers für weitere Eiszeiten an den Verein gebunden, von den Arrivierten haben nur Michael Schiechl (34) und Ken Ograjensek (31) für die neue Saison einen Vertrag.