Elf zu elf steht es momentan für die Graz 99ers beim Erreichen des Play-offs der Bundesliga. In 22 vorangegangenen Saisonen führte die Steirer der Weg elf Mal in das Play-off, elf Mal war nach dem Grunddurchgang Schluss. Zum bisher letzten Mal durften sie sich 2020 im Kreis der elitären Acht messen, da wurde das Play-off wegen Ausbruchs der Coronapandemie beim Stand von 1:2 in der Viertelfinalserie gegen Wien abgebrochen. Im Vorjahr scheiterte man bei der Einführung des Pre-Play-offs in eben diesem mit 0:2 an Znaim.