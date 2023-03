Die Saison ist für die Graz 99ers vorbei. Die Mannschaft von Trainer Johan Pennerbor musste sich im dritten und entscheidenden Spiel des Pre-Play-offs in Linz 0:3 geschlagen geben. Somit ziehen die Black Wings ins Viertelfinale der Liga, Graz hat Urlaub.

Dabei begannen die Grazer sicherer in diese Partie als in den erste zwei Duelle und hielt im ersten Drittel die Null. Ein Mal musste Michael Kernberger dem sonst souveränen Christian Engstrand aushelfen, sonst stand die Defensive relativ sicher. Aus Sicht der Grazer hatte Daniel Woger (15.) eine erwähnenswerte Chance, sonst waren Aleksi Salonen und Kevin Moderer im ersten Drittel einem Treffer am nächsten – allerdings nicht mit dem Puck, sondern beim Scharmützel.

Im zweiten Drittel zeigte Brian Lebler (34), warum er für Linz so wichtig ist – nicht nur wegen seines 340. Treffers für den Klub. Ein ansatzloser Schuss aus dem Handgelenk überraschte Kernberger und Engstrand und auch beim 2:0 hatte er seine Schläger im Spiel. In der 25. Minute stand Graz im Powerplay hoch und Lebler schickte Shawn St-Amant. Der Kanadier enteilte Jacob Pfeffer und packte eine feine Täuschung aus – 2:0.

Graz warf alles nach vorne, Chancen von Zintis Zusevics, Michael Schiechl, Daniel Woger führten nicht zum Erfolg. Nach einer Strafe gegen Viktor Granholm besiegelte Logan Roe (57.) den Urlaub der Grazer – die Scheibe rutschte unter Engstrand durch.

Für zwei Stützten des Grazer Eishockeysports fiel der Vorhang in Linz endgültig. Daniel Oberkofler und Kevin Moderer beendeten ihre Karrieren.