Live. Die Graz 99ers sind unter Zugzwang. Im Rennen um das Pre-Play-off müssen sie heute in Slowenien punkten. Um 17.30 Uhr geht es los. Das Spiel gibt es hier im Liveticker.

Es steht Spitz auf Knopf bei den Graz 99ers. Nach der bitteren 2:5-Niederlage in Asiago muss die Mannschaft von Trainer Johan Pennerborn heute in Slowenien bei Ljubljana abliefern – sonst brennt der Hut wirklich lichterloh. Die "Drachen" haben die Saison schon aufgegeben und Spieler ziehen lassen. Doch Obacht ist geboten: Für ein 3:1 gegen die Vienna Capitals hat es jüngst dennoch gereicht. Es wird auch nach der Rückkehr von Michael Schiechl in den Kader sicher kein Selbstläufer vor der Ligapause. Nach selbiger geht es für die Grazer zu Hause gegen den direkten Kontrahenten Pustertal (14. 2.) weiter. Andrew Yogan wird heute wieder fehlen.