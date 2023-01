Es wäre definitiv mehr drin gewesen in Feldkirch. Die 99ers ließen sich von den Pioneers die Butter vom Brot nehmen und kamen nur mit einem Punkt heim. Heute geht es wieder in die Ferne. Wien Kagran ist das Ziel der Reise und dass die Grazer gegen die Caps reüssieren können, zeigten sie kurz nach dem Jahreswechsel mit dem 3:2 n. V. im Bunker. „Ein Erfolgserlebnis kann viel bewirken. Es gibt Kraft und Selbstvertrauen“, sagt Daniel Oberkofler. Der Grazer muss heute als einziger Grazer passen, baut aber auf die Kollegen. „Es sind noch ein paar Partien zu spielen. Da müssen wir jetzt drauf bleiben.“ Bis zum nächsten Spiel am Dienstag in Bozen sollte „Obi“ wieder fit sein.