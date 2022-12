Dominant. Mit diesem Wort lässt sich der Auftritt der Graz99ers im Heimspiel vor 1112 Fans gegen den HC Pustertal im ersten Drittel sehr gut beschreiben. Von Beginn an drückte das Team von Trainer Johan Pennerborn den Gegner in die eigene Zone. Und doch: Die großen Torchancen blieben aus, Ken Ograjenšek scheiterte an Pustertal-Schlussmann Tomas Sholl (16.). Ansonsten? Viel Scheibenbesitz, aber das alte 99ers-Problem mit der mangelnden Chancenverwertung war auch an diesem Abend wieder augenscheinlich. "Da hatten wir noch Bus-Beine", meinte Pustertal-Coach Tomek Valtonen über den müden Start seines Teams. "Wir hatten Glück, dass es ohne Gegentor in die Pause ging."