Der Center gilt als Anführer einer Sturmlinie im Eishockey. Als Denker und Lenker im Offensivspiel, der seine Flügel mit Vorlagen füttert und der erste ist, der bei Puckverlust die Defensivarbeit auslöst. Lukas Kainz tut das seit dieser Saison in einer völlig neuen Rolle. In Graz oft in den hinteren Formationen im Einsatz, beförderte ihn Trainer Dave Barr bei seinem neuen Arbeitgeber, den Vienna Capitals, zum Center der zweiten Sturmformation an der Seite von Legionär Radek Prokes und Klub-Legende Rafael Rotter. Mit Erfolg. Kainz legte seinen besten Saisonstart hin, hält bereits bei zwei Toren und fünf Vorlagen. Beim bitteren 3:4 zuletzt in Villach glänzte er mit einem Tor und einem Assist. „Dazu trägt natürlich auch bei, dass ich weiter vorne im Lineup agiere. Das ist fast noch etwas ungewohnt für mich, ich habe viel mehr Verantwortung“, sagt Kainz mit einem Schmunzeln.