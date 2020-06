Die angekündigte Öffnung der Hallen für Fans sorgt für Erleichterung. Was aber noch fehlt, ist eine Schadensabwicklung.



Aufatmen in der österreichischen Sportlandschaft. Wie die Regierung bekanntgab, soll ab 1. Juli ein uneingeschränkter Trainings- und Spielbetrieb in allen Leistungsstufen möglich sein. In puncto Zuschauer sind ab 1. Juli im Freien 250 und draußen 500 Personen erlaubt. Mit 1. August erhöhen sich diese Zahlen auf 500 beziehungsweise 750. Legt der Veranstalter ein entsprechendes Sicherheitskonzept vor, steigen die möglichen Kapazitäten nochmals auf 1000 respektive 1250 Personen.

"Das war die erste wirklich positive Nachricht nach dem Lockdown. Alles andere waren nette und liebe Lockerungen, aber jetzt ist das von uns so geforderte Datum da und wir können von der Liga-Meldung bis zu den Spielerverträgen alles vorbereiten. Endlich eine Perspektive für den Sport", erklärt Michael Schweighofer von der HSG Graz. Wie auch die Damen und Herren des UVC Graz (Volleyball), die UBI-Damen und UBSC-Herren (Basketball), tragen die Handballer ihre Heimspiele im Raiffeisen Sportpark aus.

Als Hallenbetreiber will die Sportunion Steiermark "unseren Vereinen aller Sportarten ein fertiges Konzept anbieten. Dann müsste nicht jeder einzeln ansuchen", sagt Generalsekretär Markus Pichler. Ursprünglich bietet die größte dauerhafte Sporthalle der Steiermark 3000 Besuchern Platz. "Basieren auf den alten Vorgaben haben wir schon einen Plan für 1000 Fans erstellt. Da hätten wir zum Beispiel die gesperrten Plätze mit Fan-Leibchen markiert." Dass die Nachverfolgbarkeit der Besucher und eine Art der Registrierung Thema werden, wurde so auch von der Sportunion erwartet. "Eine Variante wäre, dass die Tickets nur über registrierten Vorverkauf zu erstehen sind, oder an der Abendkasse eine Namensliste zum Ausfüllen aufliegt."

Bis zu 2000 Fans im Bunker

Die Graz 99ers beschäftigen sich seit Krisenbeginn mit möglichen Szenarien. "Die Zuseherregelungen werden wir uns aber im Detail anschauen", sagt Manager Bernd Vollmann, "das Ticketing-System wird an die Situation angepasst und wir haben schon mehrere Varianten, wie die Zuseher den Mindestabstand auf der Tribüne einhalten können." Wichtiger Faktor sind in der Merkur Eishalle die Stehplätze; immerhin machen die 20 Prozent der Gesamtkapazität aus – und da ist bezüglich Nutzung noch alles offen. "Aus aktueller Sicht könnten wir 2000 Personen auf Sitzplätzen unterbringen", sagt Vollmann und fügt hinzu: "Auch wenn die Aussichten positiv sind, warten wir ungeduldig auf Informationen zur versprochenen Schadensabwicklung für die abgebrochene Spielzeit. Es ist Sommer, die Zeit drängt."