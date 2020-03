Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Riley Holzapfel konnte in Wien 99ers-Keeper Cristopher Nihlstorp zwei Mal bezwingen © APA/HERBERT NEUBAUER

Hier geht es zum Livescore

Heute wollen die 99ers noch härter auftreten als beim 2:3 zum Auftakt in Wien. Keine Frage, die Grazer wollen in der Best-of-Seven-Viertelfinalserie gegen die Wiener auf 1:1 stellen. "Wir haben das Spiel in Wien analysiert. Heute müssen wir vor allem in den Special Teams besser agieren. Beide Teams sind auf Augenhöhe und die Special Teams können hier eben den Ausschlag geben, wie man am Mittwoch in Wien gesehen hat. Wir werden alles daran setzen, dass wir die Serie ausgleichen”, so 99ers-Stürmer Daniel Oberkofler. Pech für Graz: Travis Oleksuk und Charlie Dodero können verletzungsbedingt nicht spielen. Damit muss Trainer Doug Mason die Linien erneut umstellen. Zintis Zusevics ist ab heute 99ers-Rekordspieler - seine 378. Partie für Graz.

1. Drittel: Wien hat durch Baun nach 24 Sekunden (!) die erste Chance, aber 99ers-Keeper Nihlstorp ist auf seinem Posten. Grafenthin (5.) zieht erstmals für Graz ab, der Puck trifft die Maske von Wien-Keeper Starkbaum. Jetzt hat Hartl (9.) die Führung auf der Schaufel - aber er scheitert für die Gäste. Hohes Tempo, totaler Einsatz, nach zehn Minuten heißt es aber noch 0:0. Vause (Caps/13.) muss für vier Minuten auf die Strafbank - hoher Stock gegen Garbowsky. Es bleibt beim 0:0. Reichenberg (19.) trifft ins Caps-Tor, doch das Gehäuse wurde zuvor von einem Wiener verschoben. Kein Tor! Die Halle tobt. Drittelpause.