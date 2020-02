Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Einmal durfte die Graz 99ers in dieser Platzierungsrunde noch auf das Eis und niemand geringeres als Salzburg war der Gegner. Rosig waren die Vorzeichen aber nicht und das Spiel eigentlich bedeutungslos. Dennoch wollte man sich im Volksgarten nicht abschießen lassen. Graz 99ers-Trainer Doug Mason hatte allerdings gerade einmal drei komplette Linie zur Verfügung. Oliver Setzinger und Travis Oleksuk wurden im Hinblick auf das kommende Play-off geschont. So war der junge Clemens Krainz in der dritten Sturmline als Center aufgestellt und das letzte Spiel der Pick-Round begann für die 99ers wahrlich nicht nach Wunsch.

Schon in der zweiten Minute bekam Layne Viveiros den Puck frei stehend auf der linken Seite, fuhr auf Keeper Thomas Höneckl zu und traf flach zum 1:0. Sechs Minuten später brachten die Grazer den Puck in der eigenen Zone zentral nicht unter Kontrolle und der herannahende Florian Baltram schnappte ihn sich. Mit einem Haken zog er auf die rechte Seite und spielte Dominique Heinrich vor dem Tor an. Höneckl war zum zweiten Mal geschlagen. In derselben Tonart ging es weiter: Nach einem verlorenen Bully im Angriffsdrittel waren die Grazer in der Rückzugsbewegung zu langsam und Connor Brickley bediente in einem Konter Chad Kolarik ideal. 3:0 nach etwas mehr als zwölf Minuten. Dabei verlangte Mason eben genau Disziplin der in der Verteidigung. Da war der Wunsch der Vater des Gedankens: Bully – nächstes Tor! In der 14. Minute zog Viveiros von der Blauen Linie ab und bezwang Höneckl schon zum zweiten Mal an diesem Abend.